Cuneo: Piemonte, nuovo ospedale da campo all'aeroporto di Levaldigi

- Su proposta dell’assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, stamattina la Giunta regionale ha preso atto del progetto di prefattibilità del nuovo ospedale da campo Emergency Medical Team 3 (Emt3) della Maxiemergenza 118 della Regione Piemonte presso l’area dell’ex Aeroclub dell’aeroporto di Cuneo Levaldigi, assegnando all’Azienda sanitaria locale Cn1, titolare del progetto, la somma di 3,5 milioni di euro per la realizzazione dell’opera. "Stiamo entrando nella fase operativa di un progetto che il Piemonte realizza nell’ambito del Meccanismo europeo di Protezione civile – spiega l’assessore Icardi -, si tratta di una struttura unica in Europa e terza al mondo insieme a quelle analoghe presenti in Cina e Israele. Dopo l’apprezzamento e il via libera ottenuti l’anno scorso dal Governo italiano, in accordo con il Dipartimento nazionale di Protezione civile e tutte le altre istituzioni nazionali e internazionali coinvolte nell’operazione, in questi mesi abbiamo agito con la massima tempestività, tenendo conto che entro la fine dell’anno il progetto dovrà essere presentato alla Commissione europea per l’ottenimento del finanziamento incluso nel piano Next Generation Ue". L’Emergency Medical Team 3 è la maggiore struttura sanitaria da campo mobilitabile in caso di catastrofe in qualsiasi parte del mondo. (segue) (Rpi)