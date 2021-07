Cultura: Mic su Parma Capitale, complesso Pilotta protagonista con "De Prospectiva Pingendi" di Piero della Francesca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo studio parte dalla riproduzione del cerchio per affrontare poi le altre figure geometriche fino alla loro ripetizione nelle figure architettoniche e concludere infine con la rappresentazione della figura umana, studiata in tutte le sue proporzioni e sfaccettature. Sempre in questi anni, il "Ritratto di giovane donna scapigliata" offre invece il contributo di Leonardo da Vinci al dibattito artistico sul tema della pittura affrontando la capacità del pittore di rappresentare, grazie alla sua profonda conoscenza filosofica e teologica, sulla superficie piatta e statica di una tavola ciò che di più complesso e divino esiste al mondo, ossia la perfezione del movimento. Il video è visibile al link https://youtu.be/CAOSUeTy8-w. (Com)