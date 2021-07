© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per fortuna la variante Beta, quella che creava più problemi per il vaccino, si vede quasi per niente" nel nostro Paese. Lo ha assicurato il direttore della Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "C’è però un aumento dei casi della variante Delta che corre moltissimo" per la sua trasmissibilità, ha aggiunto. (Rin)