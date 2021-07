Rifiuti: Mite, da città metropolitana Roma attesa ordinanza anche per Albano, regione Lazio valuti azioni correttive al Piano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito all’articolo pubblicato in data odierna, 9 luglio 2021, dal quotidiano "Il Messaggero", in Cronaca di Roma, alle pagine 33 e 34, dal titolo "Dietrofront sui rifiuti: discarica in provincia. Rischio sanzioni Ue", il ministero per la Transizione Ecologica precisa in una nota quanto segue: "Sono state dettate precise scadenze alla Città metropolitana affinché provveda entro il 14 luglio a fornire la cartografia definitiva approvata e il dettaglio delle aree idonee a nuovi impianti nell’ambito della Città metropolitana. Entro tale data attesa anche l’ordinanza per Albano. Inoltre, è stato richiesto ad Ispra - che ha confermato la disponibilità - di supportare Arpa Lazio nella definizione del quadro ambientale degli impianti di smaltimento esistenti ed utilizzabili, con particolare riferimento ai monitoraggi delle acque sotterranee e alle caratteristiche idrogeologiche delle aree. Alla regione Lazio è stato nuovamente richiesto di valutare le azioni correttive al piano in considerazione della mancata realizzazione delle ipotesi prese come riferimento per gli scenari di piano. Quindi, il tutto anche per mettere in campo le migliori azioni al fine di raggiungere gli obiettivi comunitari di raccolta differenziata e di riciclo".(Com)