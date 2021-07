Calcio: De Luca, benvenuto Spalletti a Napoli, bene iscrizione Salernitana in A

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Buon lavoro a Spalletti, grande soddisfazione perché la Salernitana è stata iscritta al campionato di Serie A nel rispetto dei valori sportivi e non delle carte bollate. Bisogna rispettare le regole ma in primo luogo bisogna rispettare i valori che si esprimono sul campo. Saranno mesi non semplici da seguire con attenzione, bisogna vendere. Intanto prepariamoci alla serata di domenica per la Nazionale". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)