- "Se continua questo trend di positivi dovremo chiudere già a fine agosto. Ve lo comunico perché siate consapevoli. Meglio dire la verità e i fatti. Un padre di famiglia quando deve proteggere i suoi figli dice le cose più giuste non le più comode per tutelarle. Credo sia il mio dovere farlo". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)