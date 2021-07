Campania: De Luca, riapertura anno scolastico collegata a dato vaccinazioni under 18

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Che ci sia una sola valutazione finale per under 18. Intanto faccio appello ai ragazzi per fare quante più vaccinazioni è possibile. Abbiamo quasi completato Astrazeneca, per le nuove solo Pfizer e Moderna con richiami a tempi accelerati. In ogni caso ci prepariamo per usare ultima settimana di agosto e primi 15 settembre per vaccinazione su studenti. Questa è l’unica possibilità reale". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)