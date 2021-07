Campania: De Luca, pubblico apprezza nostra campagna per turismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Su turismo c’è stata indagine Doxa che colloca Campania in cima a destinazioni attrattive con Sardegna e Puglia. Il pubblico ha apprezzato molto campagna promozione Covid free isole e località turistiche oltre che a Procida Capitale Cultura 2022. Cercheremo di fare ancora più promozione. Quello che abbiamo fatto in questi due mesi e mezzo ha avuto rilievo mondiale". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)