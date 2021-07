Campania: De Luca, stiamo consolidando immagine di un altro Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Prosegue festival di Ravello con grande successo di pubblico e critica. C’è stato un evento a Salerno, davanti al teatro Ghirelli, la Tosca. Un evento bellissimo. Prosegue dunque questa attività di una Campania viva che sta reggendo bene con grande dignità e forza la battaglia contro il Covid, attività sanitaria e ricerca, che ha rilanciato settore turistico, segue crisi, che ha visto completamento concorso per 2mila giovani che a luglio torneranno a lavorare, ci stiamo preparando a nuovo concorso. Stiamo reggendo e consolidando l’immagine di un altro Sud. Dinamico, vivo capace di produrre risutlati di eccellenza e che non teme sfida efficienza nei confronti di chiunque". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)