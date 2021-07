Campania: De Luca, sabato concerto a Caserta diretto da Riccardo Muti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sabato ci sarà concerto diretto da Riccardo Muti davanti alla Reggia di Caserta. Sarà serata bellissima e per quello che riguarda me e Regione sarà occasione per consegnare a Maestro piccolo riconoscimento in occasione 80esimo compleanno. Stima e rispetto per un grande artista e a un uomo intellettualmente onesto e libero in un Paese nel quale gli uomini liberi sono merce rarissima". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social.(Ren)