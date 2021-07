Campania: M5s, illegittima richiesta restituzione indennità a medici 118

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È assolutamente illegittimo l'atto con cui l'Asl Napoli 2 Nord ha chiesto ai medici del 118 la restituzione delle indennità aggiuntive pregresse. Una richiesta in assoluta violazione della legge del 21 maggio scorso che, grazie a una battaglia portata avanti come Movimento 5 Stelle sia al livello regionale che a livello nazionale, all'articolo 24 bis stabilisce che le somme corrisposte ai medici del SEU fino al 31 dicembre 2020 non debbano essere restituite, riconoscendo agli operatori un lavoro usurante e ad alto rischio. Eppure nei giorni scorsi la Asl Na 2 Nord ha comunicato ai medici convenzionati che verrà operata una decurtazione di somme che vanno dai 30 agli oltre 50mila euro, in spregio a una legge nazionale che ha riconosciuto il valore e la professionalità di operatori che, soprattutto in epoca di emergenza pandemica, si sono battuti ogni giorno in prima linea per salvare vite umane e garantire il diritto all'assistenza". Lo hanno dichiarato il capogruppo regionale del Movimento 5 Stelle Valeria Ciarambino, la senatrice M5s Maria Domenica Castellone e la deputata M5s Virginia Villani.(Ren)