Abruzzo: disagi sulla Tiburtina Valeria, Ance protesta nei confronti di Anas

- Penalizza anche le imprese edili l'ingorgo infernale che sta impedendo in questi giorni i collegamenti viari nella valle Peligna. La Tiburtina Valeria ha un bacino di interesse molto più ampio della sola Valle Peligna, collegando in alternativa alle strade a pedaggio, il Tirreno con l'Adriatico. Un disagio che ha chiamato in campo anche l'associazione provinciale dei costruttori edili. "Per lo sviluppo dei territori abbiamo sempre chiesto infrastrutture e riqualificazioni, ma queste non possono trasformarsi nell'ennesima calamità dopo i danni del sisma e quelli del Covid. Occorre programmazione e coordinamento a monte degli interventi", è la critica che il vicepresidente di Ance L'Aquila e responsabile per l'area Peligna e Alto Sangro, Marco Tirimacco, rivolge ai vertici di Anas per i disagi affrontati in questi giorni dalle imprese, dagli operatori economici, non solo dell'edilizia, e dai cittadini costretti a percorrere la Tiburtina Valeria, oggetto di lavori di messa in sicurezza. (segue) (Gru)