Covid: De Luca, vaccini agli studenti per riaprire scuole in presenza

- "È evidente che questo dato sul personale scolastico è presupposto per aprire scuole a settembre. Stiamo lavorando per evitare Dad e aprire tutte le scuole in sicurezza. Cosa manca? Il completamento della vaccinazione degli alunni. Una parte è stata già vaccinata coi maturandi. Stiamo continuando in questi giorni con under 18. Ma è evidente che se vogliamo aprire le scuole dobbiamo completare almeno 80 per cento vaccinazione dei ragazzi". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)