Covid: De Luca, incontro con vescovi campani, vaccinare tutti

- "Ho avuto ieri un incontro di dialogo con Conferenza episcopale campana su iniziativa del monsignor Antonio Di Donna. Confronto serio e interessante. Abbiamo deciso lavoro comune per lavoro su povertà, famiglie e giovani. Mi sono permesso di chiedere ai vescovi un aiuto per campagna vaccinazione. Dobbiamo persuadere tutti". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)