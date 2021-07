Napoli: Bassolino, in campo, tra la gente per strappare voti all'astensione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Richetti ha detto: "Se potessi dare un consiglio ad ogni singolo napoletano gli direi di scegliere chi lavora per la cura e per le relazioni. A Napoli c'è una sfida politica, siamo al fianco di chi, con un certo stile, dice quello che fa e fa quello che dice. Con Antonio Bassolino andiamo a vincere. Dobbiamo tornare a parlare di temi è riduttivo che la discussione sia sempre e solo sulla bellezza e sulla cultura, discutiamo di industria, manifattura e lavoro". Quindi Bassolino ha concluso: "Il mio chiodo fisso è recuperare voti dall'astensionismo che è il primo partito in Italia e a Napoli. Dobbiamo avere una città nella quale la politica governa i processi e non lascia tutti senza regole. Urbanistica, trasporti, industria, ambiente e tecnologia vanno guidati nell'ottica metropolitana. Oggi Napoli è senza maggioranza e senza opposizione. Noi costruiremo una grande squadra fatta di giovani competenti perché il Comune è un'azienda che deve essere ben governata, e solo così si farà il meglio per la città e la comunità". (Ren)