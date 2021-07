Covid: report Iss, la Sardegna è a rischio moderato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Sardegna è fra le sei regioni italiane (insieme a due Province autonome) considerate a "rischio moderato" per i contagi da Covid. Lo si evince dalla bozza di monitoraggio settimanale dell'Iss. Insieme alla Sardegna ci sono Abruzzo, Campania, Marche, Veneto e Sicilia con le due province di Trento e Bolzano. Nell'Isola, così come nelle altre aree considerate a "rischio moderato", la percentuale di occupazione dei posti letto in area medica o in terapia intensiva è al di sotto della soglia critica. (Rsc)