Campania: De Luca, al Santobono interventi eccezionali, eccellenza della sanità campana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Attività di ricerca farmacologica di grande qualità, il Pascale in queste ore sta facendo open day per screening su melanoma. Grandissima partecipazione. Al Santobono autorizzato un intervento su 26enne, già operata a Parigi e in Germania per sordità e deambulazione, al Santobono unici in grado di neurochirurgia per tronco encefalico. Nel reparto del professore Cinalli una delle tante eccellenze della sanità campana". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)