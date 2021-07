Covid: De Luca, in Campania vaccinato 93 per cento personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Covid, abbiamo un dato enormemente positivo e altri preoccupanti. Il dato positivo è che la Regione Campania è la prima in Italia per il livello di vaccinazione per personale scolastico. Un risultato straordinario. Va detto intanto che ha aderito il 93 percento del personale. Tra chi ha aderito registriamo: il 95 per cento con prima dose e sforato 90 per cento di seconde dosi. Siamo i primi in Italia. È stato uno sforzo enorme ma voglio ringraziare con gratitudine tutto il personale scolastico che ha dato prova straordinaria di senso di responsabilità, di istituzioni e amore per scuola e alunni. Esempio positivo per l’Italia". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)