- "In Campania 5,5 mln di vaccinazioni, 3,5 mln di prime dosi, due milioni di seconde dosi. Noi dovremmo completare lavoro per settembre per avere 5-6 mln di cittadini immunizzati. Poi dovremo continuare sforzo organizzativo fino a dicembre". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)