Campania: De Luca, forze dell'ordine sanzionino chi non porta mascherina

- "Ad agosto Italia si rimescola, arrivano da Nord e dall’Europa. E siccome siamo più alta densità abitatativa siamo a rischio, perciò obbligatoria mascherina in Campania. Sottolineo necessità assoluta di indossare mascherina all’aperto, invito forze dell’ordine a essere meno rilassate. Non stiamo scherzando, l’ordinanza è un obbligo di legge: procedete con le sanzioni con chi non indossa o indossa male la mascherina". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)