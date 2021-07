Covid: De Luca, preoccupa variante Delta altamente contagiosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se pensate che a luglio abbiamo 226 positivi quando un anno fa non avevamo nessun positivo, vi rendete conto del pericolo che stiamo correndo. Abbiamo molti vaccinati ma abbiamo varianti e non vaccinati. Un dato positivo in più coi vaccinati ma dato preoccupante di variante Delta che ha capacità di contagio grandissima". Lo ha dichiarato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)