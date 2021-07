Sardegna: oltre 18 mila dosi anti Covid somministrate nelle ultime 24 ore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oltre 18 mila dosi, per la precisione 18.241, di cui 14.355 richiami e 3.886 prime dosi. Sono i numeri della campagna di vaccinazione in Sardegna nelle ultime 24 ore. Nell'isola a luglio si procede con una media di inoculazioni che va dalle 15 mila alle 20 mila dosi al giorno. I numeri, però, sono ancora bassi per gli over 60 e per i giovanissimi. All'Ats Sardegna prevedono di ampliare la comunicazione per stimolare una maggiore adesione di queste due categorie tenendo conto delle scorte e dei richiami. Rallentamenti sono segnalati nelle farmacie degli ospedali, specie al Marino di Cagliari, per la consegna delle dosi pronte ai medici di base che devono effettuare le somministrazioni a domicilio, a causa della carenza di farmacisti specializzati. In questo caso l'Ats ha già predisposto un nuovo reclutamento anche facendo scorrere le graduatorie degli idonei già in essere. L'isola è sesta in Italia per le somministrazioni in rapporto alla popolazione, La prima dose o la monodose Janssen è stata ricevuta dal 56,33 per cento della popolazione, mentre la seconda dose dal 35,17 per cento. Complessivamente invece le somministrazioni sono attualmente 1.505.726, di cui prima dose e monodose 918.388 e richiamo 573.508. (Rsc)