Innovazione: Gelmini in visita al Tecnopolo di Bologna, "progetto straordinario"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo straordinario progetto "è la dimostrazione della resilienza di questa regione e del nostro Paese che ha potenzialità e risorse che a volte sottovalutiamo". Lo ha detto Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e per le autonomie, parlando con i giornalisti al termine della sua visita al Tecnopolo di Bologna. "Qui si sposano, in un'unica location, molte delle priorità indicate dall’Unione europea nel Next Generation Eu e il fatto che tutto ciò sia stato pensato prima del Pnrr è un merito della Regione: questo polo scientifico attirerà a regime 1.500 ricercatori. E io spero - ha aggiunto - che fra questi ricercatori ci siano anche moltissime donne. La ricerca scientifica ha bisogno del talento femminile e da questa consapevolezza nasce l’impegno del Pnrr e del governo per favorire lo studio delle discipline Stem”.(Com)