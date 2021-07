© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho da poco completato il sopralluogo in alcuni dei posti della provincia di Vercelli colpiti dalla tromba d’aria di due giorni fa. La Regione Piemonte si è già attivata per chiedere stato d’emergenza e calamità per i danni agli enti locali, ai privati e alla nostra agricoltura". A scriverlo, sui social, è il governatore del Piemonte, Alberto Cirio.(Rpi)