Abruzzo: disagi sulla Tiburtina Valeria, Ance protesta nei confronti di Anas (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un'accurata programmazione, secondo l'esponente dei costruttori edili, avrebbe potuto permettere l'intensificarsi dei lavori durante il lockdown, dato che l'edilizia non si è fermata. E' irrimandabile la ricerca immediata di soluzioni alternative alla attuale deviazione su strade tortuose e inadeguate a sopportare l'ingente traffico di questi giorni, a ridosso per di più degli esodi vacanzieri. "L'abolizione del pedaggio su un tratto alternativo della A25, proposta dal comune di Sulmona, potrebbe essere già una buona alternativa, ma altre soluzioni pratiche potrebbero essere studiate dai tecnici che avrebbero dovuto affrontare il problema, in maniera meno superficiale, anche se questo può comportare qualche costo in più - conclude Tirimacco che sollecita l'Anas ad intervenire urgentemente -. Chiediamo ora di provare a limitare i danni di questa ennesima sciagurata penalizzazione del tessuto economico, considerato che, poco distante resta ancora chiuso il casello di Bussi in direzione Pescara. Altra situazione inspiegabile che incide sulla quotidianità di chi vive e opera nelle già svantaggiate zone interne. Segnali, ancora una volta, di scarsa attenzione e rispetto per la nostra terra". (Gru)