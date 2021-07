Covid: De Luca, pagheremo follie tifosi senza mascherina a Wembley

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Infine lo sport. Mi è capitato di vedere, se non altro per sapere con chi doveva confrontarsi l’Italia nella finale europea, ho visto le immagini dello stadio di Wembley. Mi sono venuti i brividi: decine di migliaia di tifosi uno sull’altro senza mascherina. In un Paese in cui oggi abbiamo 25mila positivi. In Italia oggi 1.400. Segnali di totale irresponsabilità che pagheremo in Europa. Colgo occasione per invitare tifosi italiani a vivere con entusiasmo, calore ma con senso di responsabilità. Finale con Inghilterra che nel frattempo ha rubato un rigoire a nostri confratelli danesi e speriamo che abbiano già dato. E che domenica ci siano solo valori sportivi in campo". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)