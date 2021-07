Calcio: De Luca, apprezzamento e rispetto per Luis Enrique ct Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mi sia consentito di esprimere mio apprezzamento per Luis Enrique. La Spagna ha giocato meglio dell’Italia, avrebbe meritato di più. Una grande nazionale, grande incontro, grande uomo e grande allenatore. Ho avuto modo di apprezzare sportività e correttezza, ma anche umanità di Luis Enrique che ha vinto la sua gara e l’ha fatta vincere anche alla Spagna in termini di civiltà e dignità sportiva. A lui dobbiamo inviare sentimenti di rispetto e apprezzamento". Lo ha affermato il presidente della Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)