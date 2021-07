© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A dicembre e gennaio fa un anno da quando doppia dose e molto probabilmente dovremo fare terza dose per mettere in sicurezza ospedali. Molto lavoro da fare con risultati da raggiungere". Lo ha detto il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca in una diretta social. (Ren)