Napoli: Bassolino, in campo, tra la gente per strappare voti all'astensione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Strappare all'astensione il voto di tanti cittadini, girare la città quartiere per quartiere, riportare a Napoli la qualità della buona amministrazione". Sono le parole d'ordine della campagna elettorale del candidato sindaco Antonio Bassolino lanciate oggi in un incontro pubblico, organizzato da Napoli in Azione e Campania in Azione, con il senatore di Azione, Matteo Richetti. Bassolino ha dichiarato: "Mi sono candidato il 13 di febbraio perché molti mi hanno spinto, persone anche lontane dalla mia formazione e della mia storia. Da 5 mesi siamo dentro la città, quartiere per quartiere, con il giusto stile. La mia candidatura è importante perché non si tratta di trasferire o trapiantare da Roma a Napoli alleanze o esperienze politiche che sono in difficoltà anche a Roma. In un momento di crisi come questo, è dalle città che bisogna partire per trovare soluzioni in modo creativo. La città va motivata, contrastando la sfiducia che oggi si respira". (segue) (Ren)