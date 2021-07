© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E’ importante capire come le varianti impattano sui servizi sanitari ed è un tema che si sta valutando". Lo ha affermato il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’andamento epidemiologico nel Paese. "Dobbiamo monitorare la situazione anche per prendere le decisioni più appropriate per i vari provvedimenti", ha aggiunto. (Rin)