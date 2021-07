Agroalimentare: Coldiretti Campania, dealcolato non è vino, difendere produzioni campane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente regionale di Coldiretti Campania ha dichiarato: "Il vigneto della Campania produce circa 1,5 milioni di ettolitri di vino e rappresenta un pilastro delle eccellenze agroalimentari regionali e nazionali, potendo contare su una straordinaria biodiversità, costituita dalla ricchezza orografica e varietale. Dall'Irpinia al Sannio, dal Salernitano al Casertano, passando per la costiera, le pendici del Vesuvio, i Campi Flegrei e le isole del golfo di Napoli, in Campania si contano 15 Doc e 4 Docg, oltre a dieci Igp". Dunque il rappresentante regionale della Coldiretti per la Campania ha concluso il suo intervento e ha spiegato: "Questo patrimonio non può essere messo in competizione con prodotti taroccati. In merito al valore della Dieta Mediterranea, Louis Ignarro, Premio Nobel per la medicina, sostiene che il vino è esaltazione del valore terapeutico della buona tavola." (Ren)