Napoli: Clemente, non mi ritiro per sondaggi mia candidatura quotata a 20 per cento

- "Io sono candidata a sindaco di Napoli e la squadra che stiamo mettendo in campo è fatta di esperienza ed eccellenze. La candidatura la vivo con grande determinazione e la vivo anche dal punto di vista femminile. È arrivato il momento, per le donne di fare dieci passi in avanti e di farli insieme alle comunità, ai territori e alle città". Così l'assessore comunale e candidata a sindaco per Napoli Alessandra Clemente a radio Crc Targato Italia: "Chi fa polemica non mi conosce. Già nel 2016 quando mi sono candidata a consigliera comunale alle scorse amministrative mi sono dimessa. Fa parte delle regole non scritte della politica. Lo farò non appena saranno indette le elezioni. Siamo in un quadro di grande incertezza a causa della pandemia. Oggi ci sono tanti obiettivi che sono centrali nella mia giornata, come lo è ad esempio la Galleria Vittoria". E dunque ha aggiunto: "Da quando la mia candidatura è in campo in modo chiaro i sondaggi mi danno tra il 18 e il 22 per cento. Ora dobbiamo mettere al centro della campagna elettorale i temi e i programmi per la città. La continuità rappresenta un grande punto di forza, io conosco meglio la macchina organizzativa e conosco bene anche il territorio. Potenzieremo la pulizia della città e rafforzeremo i trasporti". Quindi ha concluso: "Noi siamo una città che sta curando le ferite del Covid. E si tratta di ferite ancora aperte. Ma nonostante ciò la città si è molto distinta, con la cultura, con il turismo. Ora però la grande sfida è legata alla cura dei territori. Con le risorse del Recovery plan e con il piano assunzioni abbiamo progetti per assumere mille giardinieri, mille poliziotti e mille assistenti sociali". (Ren)