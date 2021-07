Rifiuti: Gasparri (FI), a Roma situazione fuori controllo chi ha sbagliato dovrà risponderne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sulla vicenda rifiuti "la Raggi continua a prendere tempo. La città sta implodendo nelle immondizie, l'Ordine dei medici lancia l'allarme per una possibile emergenza ecologica in città, e la sindaca non ha ancora approntato un piano per la raccolta e lo smaltimento. Una situazione surreale, difficilmente replicabile in altri paesi civili, che costringe i romani e i turisti a vivere nella paura e nel disagio a causa della manifesta incapacità dell'amministrazione capitolina". Lo afferma in una nota il senatore Maurizio Gasparri, Commissario di Forza Italia per Roma Capitale. "Neppure l'intervento governativo - osserva - riesce a sbrogliare la matassa di veti, ripensamenti, rimbalzi di accuse tra Regione e Comune che ha creato una situazione ecologica esplosiva. Le strade sono di fatto luoghi che attirano animali selvaggi, come cinghiali, volpi, gabbiani. Sembra di vivere scene riprese da posti sottosviluppati. Invece capita a Roma, la meta ambita dal turismo internazionale, la città più rappresentativa d'Italia che, a causa di precise responsabilità politiche, è esposta alla gogna mediatica dei social che mandano in rete immagini di cassonetti stracolmi e testimonianze di cittadini costretti a respirare i miasmi prodotti dai rifiuti. E' la resa dei conti della pessima gestione politica che ha connotato il passaggio dei grillini al Comune e dei democratici alla Regione. E anche se siamo alla fine di un percorso politico drammatico per la città, occorre - conclude Gasparri - agire ad horas e non perdere altro tempo. Chi ha sbagliato e prodotto danni, dovrà comunque risponderne". (Com)