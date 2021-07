Autonomia: Stefani (Lega) incontra Gelmini, per Veneto resta priorità, no modifica Titolo V

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho avuto modo di confrontarmi con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini. Le ho ribadito che la priorità per i veneti resta l'Autonomia e la nostra ferma opposizione alla revisione del Titolo V della Costituzione. Ogni proposta penalizzante per i territori e le autonomie locali troverà la ferma opposizione della Lega". Lo dichiara in una nota il deputato Alberto Stefani, sindaco di Borgoricco (Pd) e commissario della Lega in Veneto. (Com)