Imprese: Eni acquisisce progetti eolici in Italia per 315 Mw

- Eni ha firmato un accordo per l’acquisito dalle società Glennmont Partners and Pggm Infrastructure Fund del 100 per cento di un portafoglio di 13 campi eolici onshore in Italia, con una capacità complessiva di 315 Mw già in esercizio. Lo rende noto Eni. Il portafoglio acquisito è composto da 256 aerogeneratori entrati in esercizio fra il 2009 e il 2016 e localizzati in Sicilia, Puglia, Basilicata e Abruzzo. L’operazione include anche l’acquisizione di un team di grande esperienza, che garantirà la continuità nella gestione degli impianti e l’ulteriore sviluppo del portafoglio. Insieme ai 35 Mw già in corso di costruzione in Puglia, Eni raggiunge così i 350 Mw di capacità eolica installata in Italia, divenendo uno dei principali operatori nel Paese. L’operazione rientra nella più ampia strategia di integrazione tra capacità di generazione elettrica rinnovabile e la base clienti di Eni gas e luce. Il portafoglio in oggetto potrà coprire il fabbisogno di circa 200 mila famiglie italiane in un’ottica di energy management integrato. (segue) (Com)