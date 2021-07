Cultura: al via domani a Vasto "Maestri fuori classe", Festival di apprendimento continuo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Formarsi significa evolvere, dunque vivere una transizione, un tragitto, un viaggio in cui le relazioni, l’incontro con gli altri e con il mondo sono la chiave di tutto. Ancor di più in una stagione unica e delicata come quella del post-Covid. Proprio attorno a questa idea si muove "Attraversamenti", il festival del laboratorio aperto "Maestri Fuori Classe" che quest’anno, per la quarta edizione, si sposta dalla Calabria a Vasto (Chieti), dal 10 al 16 luglio 2021. La rassegna vede per tradizione l’incontro del pubblico con intellettuali, artisti, docenti, studiosi, scrittori, manager, economisti che riflettono intorno ai vari aspetti del concetto di "self building", di crescita personale, nel confronto con gli altri, come obiettivo di vita a lungo termine. I sette giorni della rassegna, patrocinata da Rai per il sociale, saranno - si legge in una nota - animati da lectio magistralis, laboratori di apprendimento, seminari e tavole rotonde. Dal lavoro alla filosofia, dalle scienze umane alla religione, saranno tante le occasioni di confronto che avranno lo scopo di avvicinare le persone e chiarire le relazioni esistenti tra bisogni individuali e temi sociali, tra sviluppo del sé ed evoluzione collettiva, tra economia, solidarietà e sostenibilità. (segue) (Com)