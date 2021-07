Cultura: al via domani a Vasto "Maestri fuori classe", Festival di apprendimento continuo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il calendario delle lectio magistralis, ai giardini del palazzo D’Avalos prevede nella giornata del 12 luglio alle 18 Adriano Favole (antropologo); alle 19, Roger Abravanel (saggista). Il 13 luglio 19 ci sarà Suor Alessandra Smerilli (sottosegretario presso il dicastero per il Servizio allo sviluppo umano integrale), il 14 luglio, alle 19, Leonardo Becchetti (economista). Il 15 luglio, alle 19, Donatella Di Pietrantonio (scrittrice). Il 16 luglio alle 10.30, Nunzia Catalfo (ex ministro del Lavoro) e Marco Bentivogli (scrittore ed ex sindacalista) e alle 19 Matteo Saudino (professore, influencer). Quanto al calendario dei laboratori presso il Grotta del Saraceno Village, il 12 luglio (ore 10-13) e 13 luglio (ore 15-18) Marzia Martino "Da che parte vado" - Laboratorio di Empowerment. Il 12 luglio (ore 15-18) e il 13 luglio (ore 10-13) Vera Gheno "Metodo Drs (Dubbio, riflessione, silenzio): alla ricerca di un equilibrio nell’onlife". Il 14-15 luglio (ore 10-13) Francesco Marino "Intelligenza emotiva". E ancora 13-14-15-16 luglio (ore 15-18) Katiuscia Salerno "Scrittura emotiva", 15-16 luglio (ore 10-13) Emanuela Filippelli "Public speaking" e il 16 luglio (ore 15-18) Claudio Impenna "Geopolitica ed economia". (Com)