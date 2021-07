Sanità: Sileri, ok a modalità riparto Fondo 20 milioni per test genomici carcinoma mammario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul fronte della lotta contro il cancro al seno, è stato "finalmente pubblicato il decreto con cui vengono stabilite le modalità di riparto del Fondo di 20 milioni di euro stanziati per l’acquisto, da parte delle Regioni e delle Province autonome, di test genomici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce". Ne dà notizia su Facebook il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri che aggiunge: "Grazie ai progressi della ricerca, oggi disponiamo di test genomici specifici per il carcinoma mammario ormonoresponsivo in stadio precoce che consentono di evitare la chemioterapia, quando possibile. Con questo provvedimento si potrà dunque potenziare il nostro Ssn e garantire cure sempre più appropriate, omogenee ed efficaci alle pazienti". (Rin)