Sardegna: Pais risponde a sindacati, esigenze pensionati tra priorità Consiglio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il palazzo del Consiglio regionale è sempre aperto per ascoltare ogni richiesta e per dare risposte con la massima celerità". Lo afferma il presidente Michele Pais rispondendo alle dichiarazioni riportate sulla stampa dai segretari regionali di Cgil, Cisl e Uil dei pensionati che hanno accusato l'Assemblea regionale di non aver voluto ascoltare le istanze dei pensionati che manifestavano ieri in via Roma. "I problemi dei pensionati - ha aggiunto Pais - come quelli di ogni altra categoria, sono tra le nostre priorità. Siamo sempre pronti ad ascoltare coloro che ci chiedono aiuto secondo una programmazione, anche molto stretta, che deve garantire prontezza di ascolto e condivisione di azioni di soluzione". Il presidente Pais, in una lettera ai segretari, ha ribadito che i problemi dei pensionati, come quelli di ogni altra categoria, sono tra le priorità del Consiglio, manifestando l'intenzione di programmare una audizione con la massima urgenza. (Rsc)