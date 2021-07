Decreto Sostegni bis: Pichetto, bene centro ricerca per automotive e aerospazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto, si è detto "particolarmente soddisfatto che la misura proposta dal governo a favore dell'istituzione del 'Centro italiano di ricerca per l'automotive e aerospazio' sia stata approvata: è un impegno che il governo aveva preso da tempo con gli italiani e per il quale ho lavorato personalmente. Il mio grazie - ha aggiunto - va innanzitutto alla commissione bilancio e al Viceministro dell'Economia, Laura Castelli". Pichetto ha sottolineato che "il centro, che avrà sede a Torino e la forma giuridica di Fondazione, è finalizzato alla creazione di una infrastruttura che utilizzi i metodi di intelligenza artificiale, al fine di incrementare il trasferimento tecnologico e favorire l'aggregazione tra le filiere automotive e aerospazio, condizione strategica per spingere più in generale verso l'innovazione del paese", ha precisato Pichetto. "Il nostro obiettivo è adesso a portata di mano: facilitare e stimolare la competitività delle imprese italiane, accelerando la ripresa e favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. Questo governo", ha concluso il viceministro, "è nato per portare a termine una operazione di ricostruzione di carattere assolutamente straordinario". (Com)