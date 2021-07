Turismo: Adinolfi (FI), troppa burocrazia scoraggia turisti a venire in Italia e Campania (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Adinolfi ha spiegato: "Troppe regole e in alcuni casi, se ci si muove fuori dai confini europei, anche troppo confuse, che non aiutano né il turista né il tour operator nell'organizzazione di un viaggio. Per non parlare poi delle discriminazioni, come ha sottolineato anche il mio collega al Parlamento europeo Fulvio Martusciello, che avvengono all'interno dei nostri confini regionali, dove si continua a commettere l'errore di promuovere sempre e solo i grandi attrattori, quando abbiamo un patrimonio unico anche nell'entroterra". Quindi ha concluso: "C'è voglia di viaggiare, ma allo stesso tempo questo desiderio è frenato dalle troppe limitazioni. Gli aiuti del Governo contribuiscono ad alleviare questa situazione, ma non bastano. Occorre immaginare una ripartenza seria, concreta, anche sotto questo punto di vista, con accordi anche con Paesi extra UE, come gli Stati Uniti, solitamente molto frequentati dai turisti". (Ren)