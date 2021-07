Campania: Pierro (Lega), istituire torre oncologica a ospedale di Battipaglia (Sa)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha presentato interrogazione a De Luca per chiedere l'istituzione della Torre Oncologica nel presidio ospedaliero di Battipaglia (Sa). Pierro ha dichiarato: "Ogni anno in Campania migliaia di persone si ammalano di tumore causa della pandemia sono mancati all'appello gli screening oncologici, esami essenziali per individuare precocemente l'insorgenza di molte malattie, mentre sono stati posticipati molti interventi chirurgici. Dinanzi a numeri a tal punto drammatici, vi è l'urgenza di adeguare gli strumenti di pianificazione realizzando un modello che valorizzi la formazione e la ricerca, a partire dalla centralità del paziente oncologico". Quindi ha aggiunto: "Il giorno 11 febbraio 2021 è stata protocollata dall'associazione Esperanto e dal comitato civico ambientale una petizione popolare indirizzata al presidente della giunta regionale e recante in calce ben 2.147 firme di cittadini di Battipaglia (Sa) e Comuni limitrofi, per proporre la realizzazione di una Torre oncologico all'interno dell'ospedale di Battipaglia (Sa). Secondo il comitato promotore, nel perimetro del "Santa Maria della Speranza" di Battipaglia, ci sarebbe già una struttura adatta ad ospitare questa importante infrastruttura, una volta adeguata la palazzina Asl". Quindi ha proseguito: "La richiesta avanzata è di alta rilevanza, sia per la posizione strategica della Città di Battipaglia, sia perché darebbe risposte sanitarie a tutta la provincia a sud di Salerno". (segue) (Ren)