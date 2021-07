© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, rilancia il tweet del sindaco di Palermo, Leoluca Orlando che scrive: "Dopo anni ho rinnovato la mia iscrizione al Partito democratico. Perché è punto di riferimento alternativo alla destra. Una casa comune, aperta, che dà valore ai diritti e ai doveri. Diamoci da fare per vincere in Europa, in Italia, in Sicilia e a Palermo".(Rin)