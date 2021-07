Agroalimentare: Coldiretti Campania, dealcolato non è vino, difendere produzioni campane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'introduzione della dealcolazione parziale e totale come nuove pratiche enologiche rappresenta un grosso rischio ed un precedente pericolosissimo permettendo di chiamare ancora vino un prodotto in cui sono state del tutto compromesse le caratteristiche di naturalità per effetto di trattamento invasivo che interviene nel secolare processo di trasformazione dell'uva in mosto e quindi in vino". E' quanto ha affermato la Coldiretti nel commentare le dichiarazioni del commissario europeo per l'Agricoltura, Janusz Wojciechowski, nella risposta all'interrogazione presentata dal vice presidente del Ppe e coordinatore nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani. Particolarmente grave – sottolinea la Coldiretti - è la decisione di considerare i vini de-alcolati e parzialmente de-alcolati come prodotti vitivinicoli e di consentire tale pratica anche per i vini a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta. L'unica nota positiv, ha precisato la Coldiretti – chiarito non sarà permessa l'aggiunta di acqua durante il processo di de-alcolizzazione. Resta il fatto che rischia di essere omologata al ribasso una produzione di eccellenza come il vino di cui l'Italia e il principale produttore ed esportatore mondiale di vino la cui produzione di eccellenza. (segue) (Ren)