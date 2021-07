Cultura: domenica a Ravello concerto di Martha Argerich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È sold out la platea del Belvedere di Villa Rufolo che attende impaziente il ritorno a Ravello, domenica, di Martha Argerich". L'annuncio in una nota della Fondazione Ravello: "L'inizio del concerto, per consentire di assistere alla finale del campionato europeo di calcio, è anticipato alle ore 19.45. Il pubblico uscendo da Villa Rufolo avrà, inoltre, la possibilità di seguire l'attesissimo match in piazza Duomo dove sarà allestito un maxischermo a cura del Comune di Ravello". E dunque: "Genio del pianoforte, miracolo della natura, ciclone argentino, o ancora leonessa della tastiera: non mancano certo le definizioni per evocare la dirompente personalità della Argerich. Allieva di Friedrich Guida e Arturo Benedetti Michelangeli, per arrivare alle affermazioni del Premio Busoni, del concorso di Ginevra e all'apoteosi dello Chopin, fino agli anni più recenti con una miriade di progetti per lanciare giovani talenti, il curriculum della pianista argentina è sterminato". (segue) (Ren)