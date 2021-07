Campania: Oliviero, favorire educazione digitale contro bullismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ragazzi dell'oratorio Chiara Luce della parrocchia di San Michele Arcangelo di Marcianise (Ce) sono stati protagonisti della campagna 2021 promossa dal Corecom Campania sull'educazione digitale e la prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo. L'annuncio in una nota.Il presidente del consiglio regionale della Campania Gennaro Oliviero ha dichiarato: "Siamo impegnati con una intensa attività di informazione per far comprendere ai giovani i pericoli della rete e per spiegare come utilizzare correttamente i social network". Quindi ha proseguito: "Un lavoro capillare fatto di incontri, dibattiti e confronti, da remoto e in presenza, finalizzati a offrire gli strumenti adeguati per riconoscere i pericoli e evitarli. Su questo punto il tema dell'educazione digitale è fondamentale. Non solo per gli studenti ma anche per le loro famiglie, che devono essere protagoniste di questa attività di controllo e prevenzione, avendo i mezzi e le conoscenze giuste per svolgere questo delicato compito. Alle istituzioni spetta provvedere al resto, in termini di rafforzamento della rete sociale che offra protezione e tutele adeguate". (segue) (Ren)