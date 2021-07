Campania: Cammarano (M5s), legge regionale contro invasione dei cinghiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi ho voluto prendere parte alla mobilitazione nazionale contro l'invasione di cinghiali che sta creando non pochi disagi, oltre che danneggiare i raccolti in molte zone a vocazione agricola, in particolare nell'area del Vallo di Diano. Accogliendo l'invito della Coldiretti, siamo stati in piazza, dinanzi al Palazzo della Prefettura di Salerno, insieme ai sindaci del territorio e ai rappresentanti delle Istituzioni regionali e nazionali, dove abbiamo ascoltato le istanze degli agricoltori. Come presidente della commissione Aree Interne e componente della Commissione Agricoltura, ho accolto le proposte dei coltivatori, che intendo trasferite in una proposta di legge che presenterò al più presto al Consiglio regionale". Lo ha dichiarato in una nota il consigliere regionale M5s Michele Cammarano, a margine della manifestazione organizzata dalla Coldiretti. (segue) (Ren)