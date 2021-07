Campania: Cammarano (M5s), legge regionale contro invasione dei cinghiali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cammarano ha continuato: "La situazione è sempre più drammatica. Abbiamo contadini che non seminano più, consapevoli che i raccolti saranno sistematicamente distrutti dai cinghiali. Un danno enorme per un comparto che rappresenta la fetta principale dell'economia delle nostre aree interne. La caccia non può essere una soluzione, così come auspicano dalla Regione Campania. Dobbiamo far rete con tutti gli attori del territorio, dai sindaci, ai referenti del Parco Nazionale e alle associazioni di categoria. Abbiamo chiesto oggi l'intervento della Prefettura perché il fenomeno attiene sempre di più una questione di sicurezza". Dunque ha concluso: "I branchi si spingono sempre più vicini alle abitazioni, alle scuole e ai parchi dove giocano i bambini, provocando incidenti stradali, razzolando tra i rifiuti e mettendo in pericolo la salute e la sicurezza delle persone". (Ren)