Covid: Speranza, battaglia incompiuta fino a quando non ci saranno più decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fino a quando non arriverà il giorno in cui ciascuna Regione dirà che è a zero decessi, "per me sarà una battaglia incompiuta e ancora da svolgersi". Lo ha detto Roberto Speranza, ministro della Salute all'evento Acli dal titolo "La casa della comunità: nuova cultura della salute". La pandemia "è ancora in corso. È vero che i numeri sono scesi significativamente, ci sono state riduzioni di oltre il 90 per cento", ha spiegato per poi aggiungere che anche il numero dei decessi, "che per noi è quello più problematico, è crollato, e questo è il risultato più importante". Tuttavia, "anche una sola vita è un valore straordinario per cui battersi necessariamente", ha concluso Speranza. (Rin)