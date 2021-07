Abruzzo: lavoro, da Regione nuove risorse per programma "Garanzia giovani" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Selfiemployment prevede una fase preliminare consistente in un'attività di accompagnamento all'avvio di impresa e di supporto alle start-up; il senso della fase preliminare è di creare un percorso di accompagnamento tecnico alla formulazione della richiesta di finanziamento da inviare a Invitalia. "In questo caso - sottolinea l'assessore - è intenzione della Regione non abbandonare a se stesso il giovane e creare invece le condizioni affinché la sua idea imprenditoriale abbia le gambe della compatibilità economica per camminare. Invitalia, infatti, entra nell'analisi della proposta imprenditoriale valutando se esistono le condizioni perché essa possa imporsi nel mercato nazionale e, in caso positivo, eroga il prestito richiesto". (Gru)